روسيا تستدعي سفير إسرائيل في موسكو

استدعت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى موسكو على خلفية حادث إسقاط طائرة “إيل-20” الروسية قبالة الساحل السوري، ومصرع طاقمها.

وقالت: “على خلفية ما حدث، قررت الخارجية الروسية استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة “إيل-20” الروسية التي فقد الاتصال بها قرب اللاذقية مساء أمس، أسقطت بصاروخ سوري بالخطأ خلال تصدي الدفاعات الجوية السورية لغارة إسرائيلية.

وقالت الوزارة إن الطيارين الإسرائيليين تستروا بالطائرة الروسية لتصبح عرضة للنيران السورية، لأن سطح “إيل-20” يزيد بكثير عن سطح “إف-16″، فأصابها صاروخ من منظومة “إس-200” الدفاعية.

