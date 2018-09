وزير الخارجية الإيطالي في بروكسل لبحث تطورات المنطقة

المتوسط:

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير إينزو موافيرو ميلانيزي سيقوم اليوم بزيارة بروكسل وعقد اجتماع مع كبير المفاوضين حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه.

وأضاف بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن لقاء موافيرو وبارنييه “لمناقشة آخر التطورات في المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي”، مع “إيلاء اهتمام خاص للجوانب التي ترتبط بالمصلحة الإيطالية مباشرة”.

وذكر البيان أن “من بين القضايا المختلفة التي سيتم تناولها، حماية المؤشرات الجغرافية للدفاع عن المنتجات الإيطالية، بما في ذلك استخدام ما تسمى (الإشارات الضوئية)، ملصقات تصنيف تشير إلى خصائص مفترضة لبعض الأطعمة التي يحتمل أن يكون لها تأثيرات تمييزية ضد العديد من المنتجات الإيطالية النموذجية”.

وتابع “إضافة الى بحث وضع المواطنين الإيطاليين في المملكة المتحدة وحقوقهم المكتسبة، رسوم الجامعات للطلاب الإيطاليين وشروط قبولهم في الجامعات البريطانية”، وكذلك “القضايا المتعلقة بسياسات الدفاع واﻷﻣﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ على صعيد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب الدولي”.

