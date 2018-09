المتوسط:

توقع رئيس مجلس إدارة موقع علي بابا، جاك ما، اليوم الثلاثاء أن تدوم الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لما يصل إلى 20 عاماً، مضيفاً أنها ستكون “مبعث فوضى” لجميع الأطراف الضالعة فيها.

وكان ما يتحدث من خلال مؤتمر للمستثمرين تنظمه علي بابا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت واشنطن إنها ستفرض رسوماً جمركية على واردات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار، وهو ما قالت بكين إنها سترد عليه.

وهدد ترمب في بيان للإعلان عن مجموعة الرسوم الجديدة من أنه إذا ردت الصين بإجراءات انتقامية ضد المزارعين الأميركيين أو الصناعات الأميركية “فسندخل فورا المرحلة الثالثة، وهي فرض رسوم على واردات إضافية بقيمة 267 مليار دولار تقريبا”.

قال “كنا واضحين تماما بخصوص نوع التغييرات المطلوب القيام بها ومنحنا الصين كل الفرص لتعاملنا بمزيد من الإنصاف، لكن الصين لم تكن مستعدة، إلى الآن، لتعديل ممارساتها”.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن هاتف آيفون الذي تنتجه شركة أبل، لم يكن من بين “مجموعة واسعة” من المنتجات، أبلغت أبل جهات رقابية في أميركا بأنها ستتأثر بالرسوم على الواردات بقيمة 200 مليار دولار، وذلك في خطاب أرسلته إلى مسؤولين تجاريين في الخامس من سبتمبر.

ولكن إذا فرضت إدارة ترمب مجموعة أخرى من الرسوم على واردات بقيمة 267 مليار دولار، لتشمل كل ما تبقى من واردات الولايات المتحدة من الصين، فمن غير المرجح استثناء هواتف آيفون الذكية ومنافسيها.

من جهته، أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن تحصيل الرسوم على قائمة الواردات سيبدأ في 24 سبتمبر وأن النسبة ستزيد إلى 25 في المئة بحلول نهاية العام مما يعطي الشركات الأميركية وقتا لتحويل دفة سلاسل الإمداد التابعة لها إلى بلدان أخرى.

The post رئيس علي بابا: الحرب التجارية بين الصين وواشنطن ستبعث الفوضى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية