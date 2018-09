سوريا ترحب بإعلان منطقة منزوعة السلاح في إدلب

المتوسط:

أيدت الخارجية السورية اليوم، الاتفاق الروسي التركي على إعلان منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب، على امتداد خط التماس بين الجيش السوري والجماعات المسلحة.

وقال مصدر في الخارجية السورية: “سوريا ترحب بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه بالأمس في مدينة سوتشي الروسية وتؤكد أن هذا الاتفاق كان حصيلة مشاورات مكثفة بين روسيا وسوريا وبتنسيق كامل بين البلدين”.

وجدد المصدر تأكيد دمشق “على أنها كانت ولا تزال ترحب بأي مبادرة تحقن دماء السوريين وتساهم في إعادة الأمن والأمان إلى بقعة ضربها الإرهاب”.

وأكد المصدر السوري أن دمشق “ماضية في حربها ضد الإرهاب حتى تحرير آخر شبر من الأراضي السورية سواء بالعمليات العسكرية أو بالمصالحات المحلية”.

واستطرد موضحا أن “اتفاق إدلب، هو اتفاق مؤطر زمنيا بتواقيت محددة وهو جزء من الاتفاقيات السابقة حول مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانا”.

ويوم أمس أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.

وأوضح بوتين أنه سيتم إخلاء المنطقة منزوعة السلاح من كل الجماعات المسلحة المتطرفة، بما فيها “جبهة النصرة”، مؤكدا أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستقومان بمهمة المراقبة في المنطقة.

