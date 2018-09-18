ضبط خلية إرهابية في المغرب

تمكنت الشرطة المغربية من اعتقال 12 شخصاً يشتبه إنتمائهم إلى خلية إرهابية تنشط في مدينتي طنجة والدار البيضاء في البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن الأمن المغربي أسفرت العملية أيضاً عن مصادرة أسلحة ومعدات، لافتاً إلى أن الموقوفين أشخاص من ذوي السوابق القضائية في جرائم الحق العام، ومعتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف

وبحسب البيان، أكدت التحريات وجود رابط قوي بين الخلية ومخططات إجرامية أخرى، إذ اتضح تورط أفرادها في تنفيذ عمليات إجرامية مرتبطة بترويج وبيع المخدرات، وتنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز رهائن، والمطالبة بفديات مالية.

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