السعودية تندد بالتدخل الإيراني في الشأن العربي 

أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية، “يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته”.

وجدد المجلس في بيان، التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهودا في مكافحة الإرهاب “لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للقضاء على هذه الآفة الخبيثة”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأشار مجلس الوزراء السعودي في هذا الصدد إلى القرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، التي اختتمت بالقاهرة.

كما أكد المجلس على ما جاء في البيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي عُقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية.

