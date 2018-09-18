قوات بادي تقدم على محور طريق المطار

ايوان ليبيا – وكالات

صرح المكتب الإعلامي لما يسمّى بـ«لواء الصمود» تحت امرة صلاح بادي، أن قواته تقدمت على محور طريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، متهما قوات ما يعرف بـ«الأمن المركزي – أبو سليم» بخرق هدنة اتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه اجتماع الزاوية الأسبوع الماضي، عندما هاجمت تمركزات قواته صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المكتب في تصريحه أن قواته تتقدم، وسيطرت حاليا على طريق المطبات في المنطقة المعروفة بمشروع الهضبة، وأن هدوءا عاما يسود المحاور، ما عدا اشتباكات متقطعة تحدث بين حين وآخر، بعد المواجهة العنيفة التي اندلعت بين الطرفين صباحا.

اتهم الناطق باسم «الأمن المركزي – أبو سليم» من جهته «لواء الصمود» بشن الهجوم صباح اليوم الثلاثاء، بالأسلحة الثقيلة على منطقة طريق المطار وخلف حديقة الأحياء البرية، «ما أدى إلى سقوط القذائف العشوائية على المدنيين» و أكد أن قواته وكتيبة الدبابات والمدفعية المساندة له، تقدمت نحو طريق المطار وحاليًا تتم محاصرة مقر المعسكر المسمى بـ«النقلية» أين يتمركز «لواء الصمود».

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