الخارجية التركية: سنرسل تعزيزات إلى إدلب بعد الاتفاق مع روسيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا سترسل تعزيزات لإدلب، بعد الاتفاق على إقامة منطقة منزوعة السلاح، ستقوم روسيا وتركيا بدوريات مشتركة بها.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: "روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة ومنسقة حول حدود إدلب.. سنحتاج نشر قوات إضافية هنا".

وقال، إن طريقي "إم 4" و"إم 5" السريعين اللذين يربطان الشرق بالغرب والشمال بالجنوب عبر منطقة إدلب، ويربطان مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة دمشق بساحل البحر المتوسط، سيكونان مفتوحين أمام حركة المرور بنهاية العام.

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