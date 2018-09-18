تجدد الاشتباكات المسلحة جنوب طرابلس يؤدي إلى انقطاع الكهرباء

تجددت الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم ، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل واسع في جنوب وغرب البلاد.

وأوضح مصدر بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن "الاشتباكات تجددت منذ ساعات الصباح الأولى جنوب العاصمة، وتحديدًا عند الطريق المؤدي لطريق مطار طرابلس، ومشروع الهضبة الزراعي ببلدية أبوسليم".

وأضاف أن "دوي انفجارات يسمع صداه في أنحاء مختلفة من العاصمة".

ويأتي خرق وقف إطلاق النار، عقب أسبوع على خرق مماثل تسبب في سقوط قذائف عشوائية أغلق بموجبها مطار معيتيقة الدولى بطرابلس، وتبادل أطراف النزاع اتهامات بخرق الهدنة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في الرابع من سبتمبر الجاري، قبل أن تعلن اتفاقًا آخر في التاسع من سبتمبر لتثبيت الهدنة.

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