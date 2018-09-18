أربعة جرحى في اشتباكات طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

وصل أربعة جرحى إلى مستشفى الإسعاف والطوارئ، نتيجة الاشتباكات التي تدور منذ صباح اليوم في منطقة طريق المطار بطرابلس حسب ما صرح الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ. ووصف الناطق باسم الجهاز، حالة الجرحى الأربعة بالمتفاوتة في الخطورة، مؤكدًا أن جهاز الإسعاف والطوارئ لم يتلق أي نداء استغاثة من عائلات، لتوفير ممرات آمنة لخروجهم من المنطقة.

وأوضح أن غالبية العائلات فضلت النزوح الطوعي من منازلها قبل عودة الاشتباكات بين الطرفين المتقاتلين، مع بقاء الشباب داخل منازلهم، حفاظًا عليها من أي سرقة.

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