الأمم المتحدة تكشف 6 محاولات لتهريب نفط

ايوان ليبيا – وكالات

صرح فريق الخبراء الأممي المعني بليبيا أن «تهريب الوقود من ليبيا وداخلها لا يزال نشاطًا مزدهرًا»، مشيرًا إلى أن «الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية العابرة الحدود الوطنية تجني أرباحًا كبيرة من الصادرات غير المشروعة للمنتجات النفطية المكررة». وقد رصد فريق الخبراء 3 محاولات فاشلة من بين 6 محاولات جرت لتصدير النفط الخام بطرق غير مشروعة حيث كانت آخر محاولة في مايو ٢٠١٨ ولا يزال العميل مجهولاً، فقد طلب من سفينة ترفع علم جزر مارشال حمل شحنة من مرسى الحريقة، طبرق، وأبحرت السفينة بمحاذاة المياه الإقليمية الليبية»، لكنه أشار إلى أن «العملية أجهضت».

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