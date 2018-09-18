استقالة جماعية لغرفة تاجوراء

ايوان ليبيا – وكالات

تقدمت غرفة العمليات المشتركة تاجوراء باستقالة جماعية إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بصفته قائد أعلى للجيش الليبي وذلك بعد حوالي 8 أشهر عن تشكيل هذه الغرفة وقد كانت الاستقالة ممضاة منذ يوم 12 سبتمبر الماضي ولكن لم يتم تقديمها إلى «السراج» الا أمس الإثنين رسميًا بعدما أحاطت البلدية بهذا الإجراء وخلفياته وقد حملت الإستقالة توقيع كلًا من عقيد أبو بكر كرموس، وعقيد صالح ميلاد بن ضوء، وعقيد محمد عبدالرزاق دخيل، وجميعهم من أعضاء الغرفة الواردة أسمائهم في قرار تشكيلها من السراج.

ويرجح أن تكون أسباب الاستقالة هي إهمال السراج دعم الغرفة مالياً وعسكريًا للقيام بمهامها.



وكان فايز السراج قد شكل الغرفة بصفة القائد الأعلى بموجب القرار 26 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 7 فبراير من ذات العام وكلف العميد الشعاب الفيتوري آمرًا لها عقب الأحداث والاشتباكات التي شهدتها المنطقة في تلك الفترة وهجوم الكتيبة «33 مشاة» بقيادة بشير خلف الله المكنى «البقرة» على مطار معيتيقة.

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