ليفربول يستهل مشواره بدوري الأبطال بمواجهة سان جيرمان

تنطلق اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2018- 2019، وستكون قمة مباريات اليوم من المجموعة الثالثة وذلك عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي وصيف نسخة العام الماضي وصاحب المركز الرابع في البريميرليج الموسم الماضي، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي، وذلك على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة التاسعة مساء.

وسبق وأن تواجه ليفربول مع باريس سان جيرمان مرتين من قبل، وكان ذلك في نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1996- 1997، وحينها فاز الفريق الفرنسي بمجموع اللقاءين 3-2، وذلك بعدما فاز في لقاء الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر في الإياب على ملعب الإنفيلد بهدفين دون رد.

وسجل هدفي ليفربول في لقاء الإياب حينها كل من روبي فاولر ومارك رايت، في الزيارة الوحيدة السابقة لباريس سان جيرمان لملعب الأنفيلد.

ويشارك باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا للمرة الـ11 في تاريخه وللمرة السابعة على التوالي كثاني أكثر الأندية الفرنسية مشاركة في تاريخ البطولة الأعرق على صعيد القارة العجوز خلف ليون الذي شارك في البطولة 15 مرة من قبل.

ويواجه ليفربول فريق من فرنسا في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2009- 2010، وذلك بعدما خسر في ذلك الموسم على أرضه أمام ليون بنتيجة 2-1 قبل أن يتعادل في فرنسا 1-1 في دور المجموعات من المسابقة الأوروبية.

وسبق وأن فاز ليفربول بـ7 مباريات من أصل 12 مواجهة سابقة أمام الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا بمسماه الحديث أو بطولة أوروبا للأندية البطلة بمسماها القديم، وتعادل في مباراة واحدة وخسر 4 لقاءات سابقة، ولكنه خسر مباراتين وفاز بمباراة من آخر 3 مباريات أمام الفرق الفرنسية على ملعبه الأنفيلد.

ومن جانبه لم يحقق باريس سان جيرمان أي فوز في آخر 4 مباريات لعبها في دوري أبطال أوروبا أمام الفرق الإنجليزية، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر مباراة واحدة في تلك الفترة، وحافظ على نظافة شباكه مرة واحدة في آخر 12 مباراة أمام الفرق الإنجليزية وكان ذلك بالتعادل السلبي مع تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور المجموعات من موسم 2004- 2005.

وفي الموسم الماضي، عادل لاعب ليفربول جيمس ميلنر الرقم القياسي الذي كان يملكه نجم باريس سان جيرمان نيمار كأكثر من صنع أهداف في موسم واحد بواقع 8 أهداف (في موسم 2016- 2017).

ويعول سان جيرمان في مباراة اليوم على خدمات نجمه إدينسون كافاني والذي سجل 8 أهداف في 14 مباراة سابقة أمام الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الماضي، بات ليفربول أول يسجل من صفوفه 3 لاعبين 10 أهداف أو أكثر في موسم واحد وذلك عبر الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني والذين سجلوا 10 أهداف.

وسبق أن وصل مدرب ليفربول يورجين كلوب إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا 4 مرات من أصل 5 مشاركات سابقة له في المسابقة الأوروبية كمدرب، وفي تلك المشاركات خسر المباراة النهائية للبطولة مرتين، كانت المرة الأولى في عام 2013 رفقة بروسيا دورتموند أمام بايرن ميونيخ، وكانت الثانية الموسم الماضي رفقة ليفربول أمام ريال مدريد.

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