ماذا قدم محمد صلاح بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا؟

يسعى ليفربول، وصيف بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، إلى تحقيق بداية قوية عندما تنطلق الجولة الأولى من مرحلة المجموعات من النسخة الجديدة من «تشامبيونزليج» للموسم الجديد (2018-2019)، أمام نظيره باريس سان جرمان الفرنسي، بقيادة البرازيلي نيمار، عندما يلتقيان اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب «آنفيلد» في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة.

ومن المقرر أن يقود النجم المصري محمد صلاح، فريقه الريدز خلال تلك المباراة المرتقبة بين الفريقين، والتي ستكون بمثابة اختبار حقيقي لجاهزيتهما في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، خاصة أن اللقب الأوروبي هو الهدف الأسمى لكل منهما، خصوصًا سان جيرمان الذي يلهث وراء لقبه الأول، فيما يتطلع «الحمر» إلى لقبه السادس والأول منذ 2005.

ويستعد الفرعون المصري، لخوض منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال للمرة الخامسة في مسيرته الكروية، بعد أن خاض المنافسات 4 مرات، مع مختلف الأندية الأوروبية التي لعب ضمن صفوفها، وفيما يلي تستعرض «التحرير» حصاد مشوار صلاح بدور المجموعات في أعرق المسابقات الأوروبية (تشامبيونزليج).

– موسم (2013 – 2014)

شارك «أبو مكة» في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته مع بازل السويسري، وذلك في موسم 2013 – 2014، ولعب خلالها صلاح 6 مباريات أمام أندية (تشيلسي الإنجليزي – شالكة الألماني – ستيوا بوخارست الروماني) ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

محمد صلاح شارك أساسيًا في المباريات الست، وتمكن من تسجيل هدفين في شباك تشيلسي، الأول كان في المباراة التي أُقيمت بملعب ستامفورد بريدج، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهدفه الثاني سجله في المباراة الثانية التي أقيمت بملعب سانت جاكوب بارك بسويسرا.

وفي تلك النسخة ودع بازل مسابقة الـ«تشامبيونزليج» من دور المجموعات بعدما اكتفى باحتلال المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف ناديي تشيلسي وشالكة.

– موسم (2014 – 2015)

خاض محمد صلاح مباراتين فقط في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي الإنجليزي، ولم يتمكن خلالها «مومو» من التسجيل أو صناعة الأهداف.

وشارك صلاح لمدة 6 دقائق فقط في المباراة الأولى أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، قبل أن يشارك أمام الفريق ذاته بالمباراة الثانية التي أُقيمت بملعب «ستامفورد بريدج» لمدة 71 دقيقة.

وصعد تشيلسي لدور الـ16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أندية شالكه الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وماريبور السلوفيني.

– موسم (2015 – 2016)

شارك محمد صلاح في 5 مباريات مع نادي روما الإيطالي بدور المجموعات بـ«تشامبيونزليج»، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع آخر في مباراة روما وبايرليفركوزن الألماني التي أقيمت بملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما، وانتهت بفوز فريق الفرعون المصري بنتيجة (3 – 2).

وغاب محمد صلاح عن مباراة واحدة أمام برشلونة الإسباني التي أقيمت بملعب «كامب نو» وانتهت بفوز البارسا بنتيجة (6- 1) بسبب الإصابة.

وصعد محمد صلاح مع روما لدور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 14 نقطة، ومتفوقًا على بايرليفركوزن وباتى بوريسوف البيلاروسي.

– موسم (2017 – 2018)

شارك محمد صلاح في 6 مباريات مع نادي ليفربول الإنجليزي، بدور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

وسجل محمد صلاح 3 أهداف في شباك ماريبور السلوفيني وهدفا فى إشبيلية الإسباني ومثله في سبارتاك موسكو الروسي، وتمكن من تخطى دور المجموعات مع ليفربول الذي حصد 12 نقطة ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا