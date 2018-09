سفير فرنسا في واشنطن: آلة الأخبار المفبركة الروسية طاش صوابها

المتوسط:

اتهم السفير الفرنسي في واشنطن روسيا يوم الثلاثاء بنشر أخبار مفبركة وذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الروسية إن فرقاطة فرنسية بالبحر المتوسط أطلقت صواريخ على سوريا.

وكانت الوزارة قالت في بادئ الأمر إن طائرات حربية إسرائيلية أسقطت طائرة حربية روسية، وإن أنظمة الرادار الروسية رصدت إطلاق صواريخ من الفرقاطة الفرنسية أوفيرن.

وقالت الوزارة الروسية في وقت لاحق إن الدفاعات الجوية السورية هي التي أسقطت الطائرة في حادث وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه نتاج ملابسات مأساوية عارضة.

وقال السفير الفرنسي في واشنطن جيرار أرو في تغريدة على تويتر “آلة الأخبار المفبركة الروسية طاش صوابها: إنها تتهم الفرنسيين بإسقاط طائرة روسية (هي في الواقع ضحية نيران سورية ’صديقة’”.

ونفى المتحدث باسم الجيش الفرنسي باتريك ستيجيه تورط بلاده في الحادث أو إطلاقها أي صواريخ لكن الإعلام الروسي واصل توجيه أسئلة بهذا الشأن.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن خبير عسكري قوله إن باريس تتحمل جزءا من المسؤولية بعدما أطلقت صواريخ كروز من الفرقاطة.

وفي باريس، لم تصدر الرئاسة ولا وزارتا الخارجية والدفاع ردا حتى الآن على الاتهام الروسي.

