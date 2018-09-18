المتوسط:

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بأن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ عملياته في انتهاك لسيادة سوريا.

وقال بوتين إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات الروسية الإٍسرائيلية بشأن منع الحوادث الخطرة.

وأضاف الكرملين أن بوتين طلب من الجانب الإسرائيلي تلافي مثل هذه الأوضاع في المستقبل.

The post بوتين: عمليات سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

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