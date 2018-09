وزير الخارجية الأمريكي: إسقاط طائرة روسيا في سوريا “واقعة مؤسفة”

المتوسط:

قال وزير الخارجية الأمريكي يوم الثلاثاء إن إسقاط طائرة عسكرية روسيا بنيران بطاريات سورية مضادة للطائرات “واقعة مؤسفة” وتذكرة بضرورة التوصل لحل سياسي للصراع.

وقال مايك بومبيو في بيان “واقعة أمس المؤسفة تذكرنا بضرورة إيجاد حلول دائمة وسلمية وسياسية للصراعات الكثيرة المتداخلة في المنطقة ولخطر الأخطاء المأساوية في التقدير في الساحة السورية المزدحمة بالعمليات”.

كما دعا لإنهاء عمليات نقل إيران لأسلحة عبر سوريا التي وصفها بأنها مستفزة وتشكل خطرا على المنطقة.

