قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء بعد واقعة إسقاط طائرة روسية قبالة الساحل السوري.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو ألقى باللوم على سوريا في إسقاط الطائرة. وأضاف المكتب أنه عرض تقديم “كل المعلومات اللازمة” للتحقيق في الواقعة.

