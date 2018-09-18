أزمة دبلوماسية بسبب خطف قس إيطالي بجنوب النيجر

خطف مجهولون قسًا إيطاليًا في جنوب النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو أمس الاثنين، وذلك في ثاني حادث خطف مواطن أوروبي بالبلد الواقع غرب إفريقيا هذا العام.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الخطف الذي أكدته اليوم الثلاثاء حكومتا النيجر وإيطاليا.

وتكافح دول غرب إفريقيا جماعات متشددة بعضها يرتبط بتنظيمي القاعدة وادعش الإرهابيين.

ووقع الحادث في قرية بومانجا في منطقة ماكالوندي، بجنوب البلاد على بعد نحو 125 كيلومترًا من العاصمة نيامي.

وقال لوران لومبو أسقف نيامي في بيان اليوم الثلاثاء، إن "أشخاصًا مجهولين" هاجموا وخطفوا القس بيير لويجي ماكالي مساء أمس الاثنين.

ويعمل ماكالي في بومانجا منذ 11 عامًا كعضو في جمعية البعثات الإفريقية، وهي منظمة تبشيرية.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن سفارتها في نيامي دعت السلطات المحلية لحل المسألة في أسرع وقت.

ونشرت دول غربية، منها فرنسا والولايات المتحدة آلافًا من قواتها في منطقة الساحل الإفريقي للتصدي لما تعتبره تهديدًا متناميًا للتشدد الإسلامي.

وفي أبريل الماضي اختطف رجال يستقلون دراجات نارية، عامل إغاثة ألمانيًا، بالقرب من حدود النيجر الغربية مع مالي.

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