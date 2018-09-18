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الصين تشكو أمريكا أمام منظمة التجارة العالمية

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قدمت الصين اليوم الثلاثاء، شكوى أخرى لمنظمة التجارة العالمية، ضد قرار أمريكي بفرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار بموجب تحقيقات المادة 301، حسبما ذكرت وزارة التجارة الصينية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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