خوبي الصينية والدار البيضاء توقعان اتفاق تعاون في مجال التعليم

وقعت مقاطعة خوبي الصينية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مدينة الدار البيضاء، القطب التجاري والاقتصادي للمغرب، تهدف إلى تشجيع ودعم التعاون والتبادلات في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني.

ووقعت الاتفاقية بمدينة الدار البيضاء من جانب شين آن لي نائبة حاكم مقاطعة خوبي، ومصطفى بكوري رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، بحضور العديد من الشخصيات السياسية والثقافية من البلدين.

وأبرزت شين آن لي في كلمة بالمناسبة، الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الاتفاقية، في مجال تقوية التعاون الثنائي، مشيرة إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون الثنائي حاليًا ومستقبلاً بين الجهتين.

وقالت إن مقاطعة خوبي، التي تعد من أهم المناطق الزراعية والصناعية والثقافية والعلمية في الصين، عازمة على توسيع مجال دعم التعاون مع مدينة الدار البيضاء، ليس في ميدان التعليم والتكوين المهني فقط، ولكن في مجالات أخرى.

وتغطي هذه الاتفاقية مجالات التوأمة بين المؤسسات التعليمية، وتبادل المعلومات التربوية والتعليمية والبيداغوجية، وحركية الأساتذة والإداريين، فضلاً عن تنظيم مشترك لتظاهرات ولقاءات علمية وثقافية.

وفي مجال التكوين المهني، تغطي الاتفاقية تبادل الخبرات بين مؤسسات التكوين المهني بالجهتين وتعزيز ودعم التبادل بينهما.

وعلى رأس كل سنتين، سيقوم كل طرف بزيارة الطرف الآخر من أجل تقييم حصيلة برامج التعاون الثنائي وتحيين البرنامج المستقبلي.

وتقوم آن لي حاليًا بزيارة عمل للمغرب رفقة وفد يمثل مقاطعة خوبي يضم رجال أعمال ومثقفين، ويشمل برنامج الزيارة عقد لقاءات عمل وزيارة وحدات صناعية وإنتاجية ومراكز ثقافية.

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