جواز السفر الليبي يحتل الرتبة الـ83 عالميا

احتل جواز السفر الليبي الرتبة الثالثة والثمانين في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر «Passport Index»، الذي يقيس إتاحة دخول حامل كل جواز الدول بدون تأشيرة مسبقة.

وجاء في المركز الأول عربيا جواز السفرالإماراتي، بعد أن أصبح يتيح لحامله دخول 157 دولة بدون تأشيرة دخول مسبقة، والمركز الثاني عربيا الكويت التي احتلت المركز 45 عالميا، وفي المركز الثالث عربيا قطر التي احتلت المركز 49 عالميا، وفي المركز الرابع عربيا جاءت البحرين وترتيبها 50 على مستوى العالم، بحسب بي بي سي عربي.

وجاءت بقية الدول العربية على مستوى الترتيب العالمي بحسب Passport Index الجزائر والأردن في المركز 71 ومصر 74 والعراق 88 ولبنان واليمن 83 وليبيا 84 وموريتانيا 69 وسلطنة عمان 52 والسعودية 54 والصومال 85 وسوريا 86 وتونس 63 وجزر القمر 72 وجيبوتي 77.

وجاءت سنغافورة في المركز الأول عالميا بجواز سفر يسمح بزيارة 166 دولة دون الحاجة لتأشيرة دخول مسبقة، بينما جاء في المركز الثاني عالميا كل من ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا ولوكسمبورغ والنرويج وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

