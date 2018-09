«سلامة»: نراقب خرق الاتفاق بطرابلس.. والعقاب مصير مخترقي «وقف إطلاق النار»

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الدكتور غسان سلامة، «إنه لا يقبل أن يرى طرابلس تُدمّر، لذلك دعا الفرقاء المعنيين بإطلاق النار والتشكيلات التي أحاطت بطرابلس وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق، لكن هناك أيام يحترم فيها الاتفاق وأخرى تحدث خروقات كما حصل، اليوم الثلاثاء».

وأضاف «سلامة»، في تصريحات متلفزة «أن أول مهامه هذه الأيام منع تدمير طرابلس ومنع سقوط قتلى مدنيين، وإذا استخدمت الأسلحة الثقيلة كالمدفعية كما حصل اليوم، وسقط مدنيون أبرياء، فإن البعثة لن تسكت وستطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات على كل من يخرق وقف إطلاق النار».

المبعوث الأممي أكد أن البعثة لديها كل المعلومات، وأن فرض العقوبات قد يستغرق وقتا، لكن من طلب عقوبات على تجار البشر وعلى الجضران حصل عليها بعد أشهر، وسنطالب بمعاقبة من يقلق حياة المدنيين ومن يمنع الوسطاء من الوصول إلى الأهداف المعلنة، وستفرض العقوبات على أفراد بوصفهم مسؤولين عن تشكيلات.

وشدد الدكتور غسان سلامة على أن البعثة الأممية ما زالت تراقب وقف إطلاق النار 24 ساعة، وأُنشئت غرفة خاصة لمراقبة وقف إطلاق النار، وستحاول مساعدتها، وحتى الساعة تراقب الخروقات ونعلم من يقوم بها وذاكرتنا طويلة.

وأكد أن هناك مطالب معلنة ومشروعة” في طرابلس، مثل منع تغوّل الميليشيات في العاصمة، ولكن لا توجد حلول إلا بحال وقف إطلاق النار بصورة حازمة ليتمكن من التحرك بين الفرقاء ومن معالجة أمور عالقة منذ سنين لكن لا يمكن حلها بأيام.

