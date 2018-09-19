دلعي نفسك بالشيكولاتة.. 5 ماسكات لبشرة صافية

كلنا نعشق الشيكولاتة، ونعتبرها مخرجا للتخلص من الاكتئاب والمشاعر الحزينة التي نعاني منها في بعض الأوقات، كما أنها تدخل في تحضير أشهى الحلويات التي يحبها أطفالنا، لكن هل فكرت يومًا أن الشيكولاتة يمكنها تحسين مظهرك كما تحسن نفسيتك، فهي تستخدم مؤخراً في مراكز التجميل، حيث تدخل في عدد من مستحضرات التجميل والكريمات التي تُستخدم لتفتيح البشرة الداكنة وتقاوم ظهور التجاعيد، فالشيكولاته تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وتساعد في تغذية بشرتك، اعرفي الوصفات اللي ممكن تستخدميها للحفاظ على جمالك في التقرير التالي..

1- ترطيب البشرة

استخدمي الشيكولاتة في ترطيب الوجه، خاصة في فصل الخريف، التي نحتاج فيه إلى الاهتمام ببشرتنا والحفاظ عليها من التقلبات الجوية، كل ما عليك هو تسخين كمية من الشيكولاتة حتى الذوبان، ثم اخلطي معها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وصفار بيضة، اخلطي المكونات جيدًا ثم ضعيها على بشرتك ربع الساعة، ثم اشطفي بالماء الفاتر، اعرفي هنا إزاي تحمي بشرتك في هجمات الخريف.

2- محاربة التجاعيد

الكاكاو بشكل عام يحتوي على فيتامين C والمغنيسيوم، وهذه العناصر يحتاج إليها جلدك للحفاظ على نعومته وحمايتها من التجاعيد، اخلطي الزبادي مع العسل والشيكولاتة للحصول على بشرة ناعمة تقاوم التجاعيد، تحتاجين إلى 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، مع نصف ملعقة عسل ومثلها زبادي، اخلطي المكونات جيدًا ووزعيها على بشرتك واتركيها 10 دقائق، ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرتين أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

3- تفتيح البشرة

الشيكولاتة تساعد في تحسين البشرة وتساعد في تفتيحها، يمكنها مساعدتك لتفتيح بشرتك والتخلص من البقع الداكنة التي تظهر من التعرض المستمر لأشعة الشمس، خاصة في فصل الصيف، كل ما عليك هو خلط الكاكاو مع الشوفان والعسل والزبادي، وعمل خليط يساعد على تفتيح بشرتك، اخلطي المكونات السابقة بكميات متساوية وضعيها على بشرتك ربع الساعة، ثم اشطفيها بالماء الفاتر، كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيًا للحصول على نتيجة إيجابية.

4- التقشير

تقشير البشرة من الأمور التي تحتاجين إليها، للتخلص من خلايا الجلد الميتة، الشيكولاتة تساعدك بدلًا من شراء مقشرات باهظة الثمن، اخلطي الكاكاو مع السكر مع زيت جوز الهند، اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعيها على بشرتك وافركي في حركات دائرية، ثم اشطفي بالماء الفاتر، كرري الوصفة مرة أسبوعيًا.

5- بشرة ناعمة

تحتاجين إلى أن تكون بشرتك مثل الأطفال، الأمر بسيط ويحتاج منك فقط إلى الرعاية والاهتمام، اخلطي ملعقة صغيرة من الشيكولاتة السائلة مع ملعقة صغيرة من العسل، ضعي المكونات على بشرتك ربع الساعة، ثم اشطفي بالماء الفاتر، كرري الوصفة يوميًَا إذا أردت.

وأخيرًا.. عزيزتي دللي بشرتك بماسكات الشيكولاتة، وتناولي كوبا من الكاكاو الدافئ خاصة في فصل الشتاء، واهتمي بتناول المياه بكميات كبيرة، والتركيز على الفاكهة والخضراوات الطازجة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا