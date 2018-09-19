إطلالات لا تنسى لـميجان ماركل بعد أن أصبحت دوقة

مرت أشهر قليلة على زواج ميجان ماركل منذ أن تزوجت الأمير هاري في شهر مايو، وكان على الناشطة والمفوضة النسوية أن تتعلم القواعد الملكية التي تحكم كل شيء بداية من الطريقة التي تجلس بها إلى ما ترتديه إلى التحكم في مشاعرها أمام العامة، وبالرغم من كل ذلك فإن ماركل رمز عالمي للأزياء، معروفة بأسلوبها الأنيق والعصري، وفي هذا الشهر صنّفتها مجلة «بيبول» على أنها أفضل نجم في عام 2018، وذلك حسبما ذكر موقع INSIDER.

1- فستان زفافها ذو تصميم بسيط

بدت الدوقة مشرقة في فستان جيفنشي البسيط خلال حفل زفافها في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور، وكان الفستان الأنيق، الذي ساعدت ماركل في تصميمه، أكمامه طولة، ومتناسق على الجسم، وكانت فتحة الفستان ناحية الرقبة على شكل قارب، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا النوع أساسيا في خزانة ماركل.

2 – أظهر فستان حفل الاستقبال أنها على استعداد لتحمل المخاطر

في حفل استقبال تم ليلة الزفاف مساءً، ارتدت ماركل فستانا من طراز الرسن الذي يمسك بالعنق، ولأن الدوقة معروفة بذوقها الكلاسيكي والبسيطة مع اللمسة العصرية، فقد ظهرت بتسريحة الكحكة للشعر بسيطة، ومنذ ذلك الحين تظهر ماركل بإطلالات غير تقليدية تحمل بعض الجرأة.

3- تزينت بالفستان الوردي في أول مشاركة ملكية لها

بعد ثلاثة أيام من زفافها، حضرت ماركل احتفالاً بعيد ميلاد الأمير تشارلز السبعين في وقت لاحق من هذا العام في ثوب متوسط الطول بأكمام طويلة، ويحمل هذا الثوب اللون الوردي الفاتح الذي صنعته ماركة Goat البريطانية، مع قبعة ذات حواف عريضة وحذاء بيج فاتح ذي كعب عريض.

يعتقد الكثيرون أن الممثلة السابقة ارتدت الجوارب وفقا للبروتوكول الملكي. وكانت الخبيرة الملكية فيكتوريا اربيتر قد قالت في وقت سابق لوكالة انسايدر إن الملكة اليزابيث الثانية وضعت قواعد صارمة حول ارتداء الجوارب في الأماكن العامة.

4- ظهرت بفستان وردي مرة ثانية في إحدى الاحتفالات

وفي احتفال تقليدي يسمى Trooping The Color، ارتدت ثوبا باللون الوردي الباهت أوف شولدر، لكن يعتقد البعض على الإنترنت أن خط الرقبة في الفستان «غير مناسب»، لكن العديد من المشجعين الملكيين أشاروا إلى أن كيت ميدلتون ارتدت تصاميم مماثلة في الماضي، هذا بالإضافة إلى ظهور ماركل بشعر مجعد براق.

5- اختارت الدوقة استايل متواضع لأول مشاركة لها مع الملكة

ارتدت ماركل فستانا من القماش الأوف وايت خلال زيارة ملكية لشيشاير، المملكة المتحدة، مع الملكة في شهر يونيو، ويعتقد البعض على الإنترنت أن الدوقة كانت ترتدي الفستان، الذي ظهر فيه غطاء رأسي بارز، ردا على الانتقادات التي تلقتها من قبل حول ملابسها ذات الكتف الخارجي.

6- بدت أنيقة في حفل توزيع جوائز الملكة للشباب

في حفل تكريم لقادة الملكة الشباب في أواخر يونيو، ظهرت الدوقة بتصميم أنيق يجمع بين تصاميمها المفضلة في زي واحد، كان الصدر المزدوج يتميز برقبة على شكل قارب وحزام حول الخصر، وكانت التصميم بأكمله بلون البيج الفاتح، وأكملت أناقتها بالحذاء والشنطة السوداء.

7- الفستان الأصفر سر تألقها

في حفل آخر، تألقت ماركل بفستان باللون الأصفر الفاتح، وحذاء بيج فاتح، كما تصدرت دوقة ساسكس عناوين الصحف عندما تم تصويرها هي وزوجها وهما يمسكان بأيدي بعضهما في حفل الاستقبال.

8- ارتداء ثوب ذو لون واحد

جنبا إلى جنب مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة البريطانية، حضرت ماركل تعميد الأمير لويس في أوائل شهر يوليو وهي ترتدي فستان بلون زيتوني أخضر، حي نجحت في الظهور بتصميم بسيط لكنه لافت.

إذا كنتِ تحبين التصاميم البسيطة، عليك الاقتداء بالدوقة ميجان ماركل في اختيار التصميمات الهادئة ذات الألوان الجذابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا