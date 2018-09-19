لهذه الأسباب ابتعدي عن استخدام مشاية الأطفال

أفادت أحدث الأبحاث الطبية التي أجريت في الولايات المتحدة، أن هنا الكثير من الأطفال يتعرضون للإصابة أثناء تعلم المشي، بمعدل أكثر من خمسة أطفال في اليوم الواحد، في حين أن عدد الإصابات قد انخفض بشكل ملحوظ خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأشارت البيانات المتوصل إليها إلى أنه بين عامى 1990- 2014 ، كان هناك 230.676 إصابة مرتبطة بالمشى بين الأطفال دون 15 شهرا، حسب تقديرات الباحثين استنادا إلى بيانات من نظام مراقبة الإصابات الإلكترونية الوطني.

وقال الدكتور"جارى سميث"، مدير مركز أبحاث الإصابات والسياسات فى مستشفى "نيشنوايد" للأطفال فى ولاية "أوهايو"الأمريكية: "إن الأطفال الذين شوهدوا فى أقسام الطوارئ بالمستشفيات كانت أعدادا مرتفعة".. موضحا أن المشاية قد تساعد الأطفال على سرعة المشى -التى تصل إلى أربعة أقدام فى الثانية الواحدة- إلا أن بعض الأطفال قد لا يكونون على الاستعداد للتكيف والتأقلم مع المشاية.. وتابع: "وقعت غالبية الإصابات عندما سقط الطفل بالمشاية على السلالم، مما أدى إلى إصابته فى الرأس والرقبة".

وأوضح الباحثون أن الكثير من الآباء يعتقد أن مشاية الأطفال تشجعهم على المشى بل تعمل على تعزيز نشاطهم الحركى بينما يكون الآباء منشغلين بالقيام بأمور أخرى، مؤكدين أن المشاية لا تعزز مهارات المشى لدى الأطفال، بل تؤخر نموهم الحركى والعقلى بشكل عابر، فهى لا تقدم أى فائدة كبيرة للأطفال، وتشكل خطورة كبيرة على الإصابات بسبب الافتقار إلى الفوائد والإصابات الخطيرة التى يمكن أن تنجم عن استخدام المشايات.

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