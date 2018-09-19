جسمك كالبالون أثناء الدورة الشهرية؟.. بلاش كافيين وصودا

تشعرين أن مزاجك ليس في محله؟.. تشعرين بالغضب وتنظرين إلى جسدك فتجدينه منتفخا، إذن فالدورة الشهرية تقترب أو قد تفاجئك الآن وتجدينها إذا كان هناك اضطراب في الهرمونات، لا تقلقي عزيزتي إنها هذا الانتفاخ مؤقت، بالطبع تلك الأيام ستمر عليكِ وكأنها سنوات، لا تستطيعين ارتداء ما تريدين، تشعرين بالألم الشديد، وتحاولين الانعزال لكي لا تفلتين أعصابكِ، أي كان ما يحدث هناك طرق بسيطة تخلصك من انتفاخ الدورة الشهرية حسبما ذكرها موقع Women's Health.

1- ركزي على البوتاسيوم والبروتين

املئي طبقك بالمكونات التي لن تسبب لك النفخ.، حيث تقول إيزابيل سميث، أخصائية التغذية المتخصصة في مجال اللياقة البدنية إن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز، والشمام، والطماطم، والهليون تساعد في تعزيز توازن جيد بين السوائل، وينطبق نفس الشيء على الدهون الصحية مثل الشيا والمكسرات والسلمون، هذه تساعد على تقليل البروستاجلاندين، وهي مجموعة الهرمونات التي تسبب انتفاخًا في العضلات.

وإذا أردتِ أن تحصلين على البروتين عليك بتناول الدجاج والسمك، ليس هذا فقط بل لا بد من تناول الأطعمة التي تعمل كمدرات طبيعية مثل الكرفس والخيار والبطيخ وعصير الليمون والثوم والزنجبيل ستجعلكِ تشعرين بأنك أخف على قدميك، حتى في دورتك الشهرية.

2- أبقي بعيدا عن الأطعمة التي تسبب الانتفاخ

هناك أطعمة صحية لكنها تسبب الانتفاخ مثل القرنبيط، والبروكلي، والكرنب لأنها تحتوي على سلسلة قصيرة من الكربوهيدرات التي يتم امتصاصها بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة، لذا من الأفضل عدم تجنب تلك الأطعمة خلال أيام الدورة الشهرية.

3- استمري على التمارين الرياضية

حين يصيبك الانتفاخ وآلام الدورة الشهرية تبتعدين عن التمارين الرياضية خوفا زيادة الألم، لكن عزيزتي هذا خطأ شائع، بل مارسي التمارين فمعدل ضربات قلبك يساعد في تخفيف الأعراض، لذا يمكنك ممارسة تمارين خفيفة مثل اليوجا والمشي البطيء.

4- تقليل الكافيين

تناولك للكثير من القهوة قبل الحيض يضر جهازك الهضم، حيث يعمل على تهيج الأمعاء بالإضافة إلى الجفاف الذي يصيب جسمك خاصة إذا كنتِ لا تتناولين الماء الكافي.

5- تجنبي المشروبات الغازية

تناولك للمشروبات الغازية يرضيك جدا لكن لا يرضي المعدة، بعد تناولها تصبح مثل السمكة المنتفخة، في تلك الحالة شرب المياه أفضل حل، ركزي على تناول 8 أكواب كما يمكنك إضافة النعناع أو الشمر إلى الماء ليغطي له نكهة مميزة، وتتخلصين من الالتهابات.

5- نامي كويس

إذا كنتِ لا تنامين بشكل كافِ ستشعرين بألم الدورة الشهرية والانتفاخ وغيرها من المشكلات الصحية في تلك الفترة، فجسمك مليء بالسوائل، لذا ركزي على الراحة لـ 8 ساعات.

6- تناولي طعاما صحيا

في تلك الفترة تجلسين في منزلك ولا تريدين الخروج بسبب شعورك بالضيق تجاه بطنكِ وجسمك المنتفخين، وفي تلك الحالة يمكنكِ دخول المطبخ وتحضير طعام صحي، لكن لا تكثري من الملح مثلما يوضع في وجبات الطعام بالخارج حيث يسبب انتفاخا شديدا.

7- لا تكثرين من الألياف

بالطبع الألياف مهمة جدا، لكن تناولك للكثير منها خلال إصابتك بانتفاخ الدورة الشهرية لذا لا تركزين بشكل كبير على الفاكهة والخضروات المحملة بكم كبير من الألياف.

عزيزتي.. كل ما يحدث لك طبيعي.. كوني واثقة في نفسك وتقبلي طبيعة جسمك، إنها أيام بسيطة وتعودين كما كنتِ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا