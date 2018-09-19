مقتل فلسطينيين اثنين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال غزة

قتل فلسطينيان اثنان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء خلال تظاهرة نظمتها هيئة "مسيرات العودة" للمطالبة بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين قرب معبر بيت حانون (ايريز) في شمال قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، "استشهد مواطنان عرف منهما حتى الآن محمد أحمد أبو ناجي (34 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب معبر بيت حانون".

وبين أنهما نقلا إلى مستشفى "الأندونيسي" في جباليا في شمال القطاع.

كما أصيب "60 مواطنا على الأقل بالرصاص الحي والغاز (المسيل للدموع) خلال التظاهرة السلمية"، بحسب أشرف القدرة.

وشارك مئات الفلسطينيين في التظاهرة؛ حيث أشعلوا إطارات السيارات ورشقوا بالحجارة تجاه موقع عسكري إسرائيلي قرب المعبر.

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