أتلتيكو مدريد يُسقط موناكو.. ودورتموند يخطف الفوز من بروج بدوري الأبطال

كتب: علي الزيني

قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني تأخره إلى فوز مستحق على حساب نظيره فريق موناكو الفرنسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "لويس الثاني"، ضمن مواجهات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق موناكو أحرز هدف التقدم في الدقيقة 18، عن طريق صامويل غراندسير، الذي استقبل كرة داخل منطقة الجزاء، حولها داخل الشباك، وأدرك أتلتيكو هدف التعادل عن طريق دييجو كوستا في الدقيقة 32، بعدما استقبل تمريرة جريزمان، قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك، واستطاع فريق الروخي بلانكوس أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 45، عن طريق خوسي ماريا خيمينيز، بعدما استقبل ركنية برأسه داخل الشباك.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز بوروسيا دورتموند الألماني بصعوبة على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف، وتقمص لاعب الوسط الأمريكي الصاعد كريستيان بوليسيتش دور البطولة، وسجل هدف الفوز لدورتموند قبل 5 دقائق من النهاية بتسديدة عالية (لوب) عرفت طريقها إلى داخل الشباك البلجيكية.

الفوز رفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 3 نقاط في المركز الأول في المجموعة الأولى بجانب فريق بوروسيا دورتموند، الذي فاز بنفس الجولة، بينما يأتي موناكو ثالثًا بدون نقاط، ثم فريق كلوب بروج رابعًا.

وفي المجموعة الرابعة، استهل شالكه الألماني، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، بالتعادل مع ضيفه بورتو البرتغالي، بهدف لمثله، تصدى رالف فاهرمان، حارس شالكة لضربة جزاء نفذها أليكس تيليس في الدقيقة 13، وتقدم بريل إيمبولو بهدف لشالكة في الدقيقة 64، مستغلا تمريرة ذكية من وستون مكيني، لكن أوتافيو دا سيلفا أدرك التعادل لبورتو من ضربة جزاء في الدقيقة 75.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز جالطة سراي التركي على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بثلاثية نظيفة، تقدم جاري رودريجيز بهدف لجالطة سراي في الدقيقة 13، وتكفل إرين ديرديوك بالهدف الثاني في الدقيقة 67، قبل أن يختتم سيلجوك إنان، التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وأنهى جالطة سراي المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد بابي إليون ندياي في الدقيقة 87.

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