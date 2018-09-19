ليفربول يخطف فوزًا مثيرًا من باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

كتب: إياد علي مبروك

خطف فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة، التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأنفيلد، فى إطار مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا، أحرز أهداف اللقاء لفريق ليفربول دانييل ستوريدج في الدقيقة 30، وأضاف جيمس ميلنر الهدف الثاني وفيرمينو الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، بينما أحرز هدفي باريس جيرمان كيليان إمبابي.

بهذه النتيجة تصدر ليفربول المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل فريق ريد ستار ونابولي 1-1 ليحتل الأول المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، يليه نابولي في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما تذيل سان جيرمان ترتيب المجموعة بدون نقاط.

بداية الشوط الأول جاءت قوية من جانب الريدز، وبدأ رجال المدرب يورجن كلوب المباراة بضغط عال على دفاع باريس سان جيرمان سعيًا لتسجيل الهدف الأول مبكرًا، حتى استطاع المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج من خطف الهدف الأول للفريق فى الدقيقة الـ30 برأسية موجهة سكنت على يمين الحارس أريولا بعد تمريرة عرضية من الظهير الأيمن روبرتسون.

فى الدقيقة 34 كاد باريس سان جيرمان إدراك التعادل عن طريق نجم الفريق كيليان مبابي، الذي استغل ركلة ركنية وخدع دفاع ليفربول بتحركاته السريعة، لكن تسديدته علت عارضة الحارس اليسون.

وبعد دقيقة واحدة من محاولة مبابي عاقب القدر باريس سان جيرمان، حيث ارتدت كرة إمبابي بهجمة معاكسة سريع للريدز تحصل منها فينالدوم على ركلة جزاء جراء عرقلة من خوان بيرنات ظهير أيسر الفريق الفرنسي، نفذها لاعب الوسط جيمس ميلنر بنجاح فى شباك أريولا، معلنا الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

ولم ينتظر باريس سان جيرمان طويلًا لتقليص الفارق، حيث نجح الدولي البلجيكي توماس مونييه من إحراز الهدف الأول لفريقه بتسديدة قوية على يمين اليسون بعد عرضية رائعة من زميله خوان بيرنات، وانحصر اللعب بعد هدف باريس الأول فى وسط الملعب دون أدنى خطورة من كلا الجانبين ليطلق الحكم التركي كونيت شاكير صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بنتيجة 2-1.

لم تختلف بداية الشوط الثاني ضغط واستحواذ على الكرة من ليفربول أمام تراجع وتحفظ دفاعى من رجال المدرب الألماني توماس توخيل، وحرم الحكم التركي شاكير فى الدقيقة 59 محمد صلاح من إضافة الهدف الثالث لليفربول بعد إسكان الكرة فى شباك باريس من متابعة رائعة لتسديدة فينالدوم، لكن شاكير قام بإلغاء الهدف بداعى تدخل ستوريدج القوى على الحارس أريولا.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، وفى الدقيقة 83 نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في خطف هدف التعادل لباريس سان جيرمان بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل عدم تمركز مدافعي ليفربول بصورة صحيحة.

ومع الضغط المتواصل لليفربول فى الدقائق الأخيرة فاجأ البديل البرازيلي فيرمينو الجميع بتسجيله الهدف الثالث للريدز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد مجهود فردى رائع من المهاجم، تنتهى بتسديدة قوية على يمين أريولا، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 3-2.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا