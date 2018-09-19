ترامب يعلن عن إستراتيجية لمواجهة التهديدات البيولوجية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنّ إدارته وضعت إستراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار البيولوجيّة، سواء أكان مصدرها هجمات متعمّدة أم حوادث عرضيّة.

وتم الكشف عن هذه الإستراتيجية بمناسبة الذكرى السنوية الـ17 للهجمات البيولوجية التي استهدفت الولايات المتّحدة بواسطة الجمرة الخبيثة "أنتراكس"، وأوقعت خمسة قتلى في غمرة اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وبموجب الإستراتيجية الجديدة، ستُشكّل لجنة وزارية للدفاع البيولوجي برئاسة وزير الصحة، أليكس عازار، مهمّتها تنسيق الجهود بين كل الأجهزة والوكالات المعنية (الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والزراعة…).

وقال ترامب في بيان، إنّه "للمرة الأولى تضع حكومة الولايات المتّحدة إستراتيجية وطنية للدفاع البيولوجي تشمل كل مناحي التهديدات البيولوجية، سواء أكانت طبيعية أم متعمّدة أم عرَضية".

وأضاف، أن هذه الإستراتيجية تتضمّن أولويّات سيتم تحديثها سنوياً لتحسين سُبل استباق مثل هذه الحوادث أو الهجمات و"الحؤول دونها والاستعداد لها ومواجهتها وإدارة تداعياتها" في حال وقوعها.

من جهته، قال وزير الصحة، أليكس عازار، للصحفيين "هذه بالفعل أول إستراتيجية شاملة لرؤية ما نقوم به عبر الحكومة، وما إذا كانت هناك ثغرات في إدراكنا للمخاطر، وفي احتياجاتنا، لنكون جاهزين، وفي قدراتنا على الاستجابة" لأي حادث أو هجوم بيولوجي.

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