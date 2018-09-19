اجتماع ثلاثي حول ليبيا أكتوبر المقبل

ايوان ليبيا – وكالات

ينعقد اجتماع ثلاثي بين تونس والجزائر ومصر الشهر المقبل، لمناقشة المستجدات الجارية في طرابلس، وتعطل إصدار القوانين الدستورية الضرورية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وتحضيرًا للقاء تشاور الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء بقصر الرئاسة مع وزير خارجيته خميس الجهيناوي حول اخر المستجدات على الساحة الليبية، وأيضًا برنامج اللقاء الثلاثي المرتقب لوزراء الخارجية الذي ستحتضنه القاهرة في أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة للمساهمة في دفع العملية السياسية بليبيا، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وتقود تونس منذ مطلع 2017 مبادرة رسمية مع دول الجوار الرئيسي الجزائر ومصر؛ لبحث حلول للأزمة في ليبيا بمشاركة الأطراف الوازنة.

وعقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا والموقع في 20 فبراير 2017، جرى عقد عدة اجتماعات تشاورية بين وزراء خارجية الدول الثلاث، جرت على التوالي بالجزائر في يونيو 2017، وبالقاهرة في نوفمبر 2017، وبتونس في ديسمبر ،2017 وبالجزائر مايو 2018.

وتعثرت مساعٍ نصَّ عليها اجتماع الجزائر الأخير في إعطاء دفعة جديدة لمسار التسوية بإشراك الأطراف الليبية المهمشة في عملية المصالحة، وكسب رهان إعداد دستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام.

وعلى ضوء التطورات في طرابلس تراجعت حظوظ إجراء انتخابات، لكن السؤال الملح لدى بلدان الجوار في مدى تمكن الأطراف المعنية الالتزام بالموعد قبل نهاية العام الجاري أوعلى أكثر تقدير بداية 2019 .

ومن جهة أخرى تطالب أوساط دبلوماسية بأهمية إشراك دول جوار أخرى في اجتماعات قادمة على غرار السودان وتشاد والنيجر وبلدان الساحل وإيطاليا التي لها علاقة مباشرة بليبيا.

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