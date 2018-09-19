اللواء السابع يتصدى للميليشيات جنوب طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن قوات اللواء السابع مشاة،عن تصديها للمليشيات المسلحة المتمركزة بشارع الخلاطات في منطقة ابوسليم و كذلك منطقة وادى الربيع جنوب طرابلس.

وصرح المكتب الإعلامي للواء، في إيجاز عسكري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أمس الثلاثاء، أن عناصره لا تزال تحافظ على تمركزها في المناطق التي حررتها والتي تبسط كامل سيطرتها وسط انتشار لدوريات الأمن بها لتأمينها .

ودعا اللواء، في ختام إيجازه، كل من يقاتل بجانب تلك المليشيات بالانسحاب الفوري وتجنيب نفسه مواجهة وقتال الجيش في مختلف المحاور .

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