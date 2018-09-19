بريطانيا تدعو للتحقيق في انتهاكات طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، على ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت أمس الثلاثاء مع تجدد الاشتباكات.

وقال «بيكر» عبر حسابه الخاص بـ«تويتر»: «إنه تواصل مع المبعوث الأممي في ليبيا، الدكتور غسان سلامة، للحديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس، ومن الأساسي التزام جميع الأطراف بالاتفاق، والتحقيق في الانتهاكات، وترسيخ الترتيبات الأمنية الجديدة وإحراز التقدم في المسار السياسي الليبي».

وطالبت وزارة الخارجية البريطانية مواطني المملكة المتحدة بعدم السفر إلى ليبيا، وجددت تحذيرها لرعاياها داخل ليبيا مؤكدة على ضرورة مغادرتهم على الفور.

ووصفت الخارجية الأوضاع الأمنية داخل ليبيا بـ«الهشة» التي يمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال عنيف وصدامات دون سابق إنذار.

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