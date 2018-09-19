ماتيس يؤكد أنه باق في منصبه

أكّد وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، الثلاثاء، أنّه باقٍ في منصبه، نافياً بذلك شائعات سرت مؤخّراً في واشنطن، مفادها أنّ أيّامه على رأس البنتاغون باتت معدودة بسبب تدهور العلاقة بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.

وقال الجنرال السابق في المارينز للصحفيين في البنتاغون "حتماً أنا لا أفكّر في الرحيل، أنا أحبّ هذا المكان".

ومع أن ماتيس يكره التطرّق إلى مسألة علاقته بترامب، إلّا أنّه اضطر إلى الردّ على أسئلة بهذا الخصوص بسبب مقتطفات من كتاب جديد نشرت الأسبوع الماضي، ونسبت إلى وزير الدفاع توجيهه انتقادات شديدة اللهجة لسيد البيت الأبيض.

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