كوريا الشمالية توافق على تفتيش دولي على تفكيك منشآتها النووية

قال الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية وافقت على السماح لإشراف مفتشين دوليين على "تفكيك دائم" لمنشآتها الصاروخية الأساسية، وستتخذ خطوات إضافية، مثل إغلاق مجمعها النووي الرئيسي في يونجبيون إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءات متبادلة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، في أعقاب محادثاته مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، إن الكوريتين اتفقتا على ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى "أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية".

وقال كيم في مؤتمر صحفي مع مون، إنه سيزور سول عاصمة كوريا الجنوبية "في المستقبل القريب".

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