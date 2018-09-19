بعد الخوف.. كتاب جديد ضد ترامب لمسئول سابق في إف. بي. آي

قالت دار نشر أمريكية، إن أندرو مكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الذي حذر من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقوض الأمن الأمريكي، ألف كتابا بشأن جهود المكتب لحماية الولايات المتحدة.

وأفادت دار “سان مارتنز برس" بأن كتاب "التهديد: كيف يحمي إف.بي.آي أمريكا في عصر الإرهاب وترامب"، يغطي عمل مكابي في المكتب على مدار 22 عامًا، بما في ذلك دوره بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، والتحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ومن المقرر أن يطرح الكتاب في الأسواق في الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال أندرو مكابي "كتبت هذا الكتاب لأن هجمات الرئيس عليّ ترمز إلى نهجه التدميري ضد البلاد ككل".

ونقلت رويترز عن مكابي قوله "إنه يقوض سلامة وأمن أمريكا، ويقوض ثقة الناس في مؤسسات (الدولة)".

وكان وزير العدل، جيف سيشنز، قد أقال مكابي في مارس الماضي، بعدما اكتشفت لجنة داخلية بالوزارة، أنه سرب معلومات لصحفيين، وضلل محققين بشأن تصرفاته.

من جانبه، ينفى مكابي الاتهامات الموجهة إليه، وقال، إنه ضحية انتقام من إدارة ترامب.

يأتي كتاب أندرو مكابي، بعد نشر كتاب "الخوف: ترامب في البيت الأبيض" للصحفي الشهير بوب وودورد، الذي تجاوزت مبيعاته مليون نسخة، بعد أسبوع واحد من نشره.

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