«سلامة»: قائمة العقوبات حول طرابلس تضم أشخاصا مسئولين عن الميليشيات

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الدكتور غسان سلامة على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فعال بين الأطراف المتقاتلة فى طرابلس.

ونقلت قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء عن غسان قوله إن من أولوياته الحفاظ على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للعاصمة طرابلس ومنع الخسائر التى يمكن أن يسببها استمرار الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة التى وقعت بالضواحى الجنوبية للعاصمة.

وأشار إلى أن قائمة العقوبات التى سترسل حول طرابلس ستضم أشخاصا مسؤولين عن عناصر وتشكيلات مسلحة.

وكانت المواجهات المسلحة قد تجددت جنوب العاصمة طرابلس بشكل عنيف بين الميليشيات المتناحرة، التى سبق أن وقعت مطلع سبتمبر الجارى اتفاقا لوقف إطلاق النار بينها.

وسمعت أصوات الاشتباكات بشكل عنيف قادمة من منطقة طريق المطار ومنطقة مشروع الهضبة، فيما قال مصدر أمنى إن ميليشيا لواء الصمود التى يقودها صلاح بادى قائد فجر ليبيا السابق، تتقدم باتجاه منطقة المشروع.

