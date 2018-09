أعلنت الشرطة العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على مخبأ لصواريخ قاذفة شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقالت قيادة شرطة ديالى فى بيان أوردته قناة “الاخبارية العراقية”، إن القوات الأمنية عثرت فى قرية الهويرة قرب ناحية هبهب على بعد 20 كيلومتر شمال غرب بعقوبة على مخبأ يضم خمسة صواريخ قاذفة وقذيفة هاون عيار 60 ملم، مضيفة أنه سيتم نقل هذه الصواريخ إلى مكان آمن تمهيدا لتدميرها فيما بعد.

The post الشرطة العراقية تعثر على مخبأ للصواريخ شمال شرق بعقوبة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية