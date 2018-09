إصابة عشرات التلاميذ الفلسطينيين بالاختناق فى مواجهات مع الاحتلال

أصيب العشرات من طلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلى.

وكشف مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، عن وقوع مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مدرسة النهضة الأساسية للبنين، ومحيط مدرسة طارق بن زياد الثانوية، فى المنطقة الجنوبية التى تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية .

وقال مدير مدرسة النهضة للبنين،روحى الزرو، إن قوات الاحتلال استفزت الطلاب قبل دخولهم المدرسة، ما أدى إلى وقوع مواجهات استخدم خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام باتجاه الطلاب، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق وهلع، وتسبب فى ارباك اليوم الدراسى وسير العملية التعليمية فى المدرستين.

