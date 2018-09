“عكاظ”: التدخلات الإيرانية أكبر خطر على المنطقة والعالم

قالت صحيفة “عكاظ” السعودية، فى افتتاحتها الصادرة اليوم الأربعاء، إن الإرهاب الإيرانى فى المنطقة، لا يقل خطورة وتدميرا عن إرهاب التنظيمات الإرهابية الأخرى كالقاعدة وداعش و”الإخوان”.

وذكرت الصحيفة أن الإرهاب الإيرانى فى المنطقة والتدخل السافر فى شؤون الدول العربية عبر ميليشياتها سواء فى اليمن أو سوريا أو العراق يشكل أكبر خطر على المنطقة والعالم بأكمله، خاصة بعد إفشال الحوثيين لجهود السلام فى اليمن.

وتابعت: “هذا الإرهاب لا يقل خطورة عن الفكر الضال للمنظمات الإرهابية الأخرى على شاكلة تنظيمات القاعدة وداعش والإخوان”، مشيرة إلي أن التدخلات الإيرانية السافرة فى الشؤون العربية ودعمها للميلشيات الإرهابية جميعها يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذى يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردعه.

