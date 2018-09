“الحلبوسى”: يتلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسى، أنه تلقى دعوة رسمية من نظيره رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، لزيارة دولة الكويت.

وذكر المكتب فى بيان أوردته قناة “السومرية نيوز” العراقية، اليوم الأربعاء، أن الحلبوسى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتى، هنأه فيه بانتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقى، كما بحث الجانبان العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين فضلا عن تعزيز سبل التعاون المشترك في المجال البرلمانى .

وكان مجلس النواب العراقى قد صوت السبت الماضى سرا على اختيار نائب محافظة الأنبار محمد الحلبوسى رئيسا له.

