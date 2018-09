منظمة خيرية: المجاعة تهدد حياة 5.2 مليون طفل في اليمن

ذكرت منظمة “انقذوا الأطفال” (سيف تشلدرن) الخيرية، أن “جيلا كاملا من الأطفال” يواجه خطر القتل، وأن مليون طفل إضافي باتوا عرضة لخطر المجاعة في اليمن.

ووضع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة اليمنية جراء النزاع الدائر في اليمن، الكثير من العوائل اليمنية تحت خطر عدم القدرة على تأمين احتياجاتها الغذائية.

كما تضاعف الخطر عقب اندلاع القتال حول ميناء مدينة الحديدة الرئيسي، الذي يعد نقطة دخول معظم المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتقول المنظمة الخيرية إن نحو 5.2 مليون طفل في اليمن يواجهون خطر المجاعة.

