رئيس الوزراء الباكستاني يزور السعودية في أول رحلة له الى الخارج

وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان مساء الاثنين إلى السعودية في أول رحلة له إلى الخارج له منذ توليه السلطة.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد شهر تماما على توليه مهامه وبينما تحتاج باكستان إلى مليارات الدولارات لتجنب أزمة في ميزان مدفوعاتها.

ويفترض أن يلتقي خان الذي يرافقه وزير المالية أسد عمر ووزير الخارجية شاه محمود قرشي، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مدينة جدة بغرب المملكة، كما ذكر مسئولون.

وقال مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودية في بيان إن "الملك سلمان سيقيم مأدبة دولة في القصر الملكي".

وأضاف أن عمران خان "سيلتقي (أيضا) ولي العهد الأمير محمد بن سلمان"، مشيرا إلى أن "المحادثات السعودية الباكستانية تتناول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية".

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