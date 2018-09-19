نائب رئيس البرلمان العراقي: الجلسة القادمة تناقش أزمة البصرة وتحويلها إلى عاصمة اقتصادية

قال النائب حسن كريم الكعبي، نائب رئيس البرلمان العراقي، إن المجلس سوف يعقد جلسة تخصص لمناقشة تفعيل مشروع تحويل مدينة البصرة إلى العاصمة الاقتصادية للعراق، نظرًا لموقعها المطل على الخليج العربي، وقربها من أسواق الدول المجاورة، فضلا عن إسهام المشروع في تحسين البنية التحتية للمدينة ورفع المعاناة عن شعبها.

ودعا الكعبي في بيان صادر عن مكتبه، حصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منه، إلى الإسراع في إجراءات تعيين أبناء المحافظة وإنهاء ملف المعتقلين الأبرياء، مضيفًا أن الوفد البرلماني الذي زار البصرة أمس الثلاثاء، سوف يناقش إنهاء معوقات تنفيذ القرارات النيابية والحكومية بخصوص الأزمة.

وأضاف نائب رئيس البرلمان العراقي، أن "ما يحدث في البصرة لم يكن وليد اللحظة بل لتراكمات سابقة بسبب التلكؤ في إنجاز المشاريع التنموية، ووجود مؤشرات فساد ، لأن الصراع بين الحكومة الاتحادية والمحلية ألقى بظلاله على الواقع الخدمي في البصرة"، متابعًا أن "إصابة ٢٧ ألف شخص بسبب تلوث الماء في المحافظة ظاهرة خطيرة يجب ان نقف عندها"، مطالبا الوزارات المعنية ببذل أقصى الجهود وتوحيدها لتأمين المياه الصالحة للشرب .

وطالب النائب الكعبي بتقليل الانتشار الأمني الكثيف للقوات المسلحة الموجودة في المحافظة، والحفاظ على سلمية التظاهرات، مشددا على أهمية الإسراع في استثمار رءوس الأموال وفتح بوابة الاستثمار على مصراعيها داخل المحافظة وإيجاد منافذ وموارد غير النفط .



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