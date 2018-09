تحقق الشرطة البريطانية في جريمة كراهية محتملة، بعدما صدمت سيارة المشاة بالقرب من مركز إسلامي، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

واستدعيت الشرطة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إلى موقع شمال غرب لندن، وقالت إن الإصابات غير مهددة للحياة رغم أن شخصين كانا في حاجة للعلاج بمستشفى.

وذكرت شرطة لندن أن مواجهة تطورت بين 4 أشخاص في سيارة ومجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يزورون المركز المجتمعي الإسلامي.

وقال المسؤولون إنه تم إطلاق بعض التعليقات المناهضة للمسلمين، وقيل إن بعض الأشخاص من المركز أحدثوا تلفاً طفيفاً في السيارة.

وأوضحت الشرطة أن السيارة انطلقت مسرعة بعد ذلك حيث صدمت 3 أشخاص دون أن تتوقف.

The post إصابة 3 أشخاص في حادث دهس أمام مسجد ببريطانيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية