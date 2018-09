قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الرياض، إنه حقق تقدماً في سبيل استئناف المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية.

وأضاف في تغريدة له على “تويتر”، قبيل زيارته للعاصمة السعودية، الرياض، اليوم الأربعاء، أنه عقد اجتماعات بنّاءة في صنعاء التي غادرها الثلاثاء مع قيادة الحوثيين، والمؤتمر الشعبي العام.

وأشار إلى أنه حقّق تقدماً فيما يتعلّق بسبل استئناف المشاورات، وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق السجناء، والوضع الاقتصادي، وإعادة فتح مطار صنعاء.

The post المبعوث الأممي: حققنا تقدماً في استئناف المشاورات باليمن appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية