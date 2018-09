الكرملين: عمليات سلاح الجو الإسرائيلي تنتهك سيادة سوريا

قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن سلاح الجو الإسرائيلي ينفذ عملياته في انتهاك لسيادة سوريا.

وقال بوتين إن بطاريات سورية مضادة للطائرات أسقطت طائرة عسكرية روسية قرب الساحل السوري، بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات الروسية الإٍسرائيلية بشأن منع الحوادث الخطرة.

وأضاف الكرملين أن بوتين طلب من الجانب الإسرائيلي تلافي مثل هذه الأوضاع في المستقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال الثلاثاء، إن “سلسلة ظروف عرضية مأساوية” كانت وراء إسقاط الطائرة الحربية الروسية وعلى متنها 15 شخصا في سوريا.

