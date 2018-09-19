الحكومة المؤقتة تباشر بتنفيذ حزمة من المشاريع بالجنوب بقيمة 100 مليون دينار

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مع عميد بلدية سبها حامد الخيالي، وعدد من كافة التركيبات الاجتماعية بالمنطقة الجنوبية أوضاع الجنوب الليبي على وجه العموم وسبها على وجه الخصوص.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء، حيث استعرض المجتمعون كافة المشروعات التي تعتزم الحكومة المؤقتة تنفيذها في مناطق جنوب ليبيا والتي تم حصرها من قبل ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية بقيمة بلغت 100 مليون دينار ليبي كدفعة أولى للمنطقة الجنوبية في القطاعات الخدمية، على أن يبدأ تنفيذها بعد أقل من شهر.

هذا وبين الثني أن كافة المشاريع التي تعتزم الحكومة تنفيذها لا يمكن الصرف عليها إلا من خلال مسؤولي القطاعات في البلديات وفقاً لإجراءات صحيحة.

من جهته، قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، أن البلدية تعاني العديد من المختنقات وتحتاج لمشاريع عاجلة فيما يتعلق بملف المياه والصرف الصحي، مؤكداً على دعم الحكومة المؤقتة لمديرية أمن سبها ومعلنا تطلعه لمزيد من الدعم وهو ما تعهد به دولة الرئيس.

إلى ذلك دعا رئيس مجلس الوزراء لاجتماع طارئ وعاجل باللجنة المكلفة بحصر المختنقات بالبلديات وكافة الوزارات المعنية، لإنهاء الوضع المأساوي التي تعيشه المنطقة الجنوبي.

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