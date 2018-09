وزير «عدل الوفاق» يشارك اجتماع الخبراء الحكوميين العرب بالقاهرة

يشارك وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني، محمد عبد الواحد عبد الحميد، الاجتماع الحادي عشر للخبراء الحكوميين العرب، الذي ينظمه قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل، اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة وفود من أكثر من 10 دول عربية وبحضور ممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني بهذه الدول.

ويتصدر التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني أعمال الاجتماع، وتتضمن أجندته عدة موضوعات ذات صلة مثل الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليًا وفقًا لآخر المستجدات، وتحديات القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، ويختتم المؤتمر أعماله بمناقشة خطة العمل الإقليمية لتطبيق القانون الدولي الإنساني علي الصعيد العربي خلال فترة 2018- 2020.

ويقوم هذا الاجتماع على ركيزتين أساسيتين في خطة العمل الإقليمية الخاصة بتطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي وهما، مراجعة ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات السابقة وإعدا خطة عمل جديدة خلال العامين المقبلين.

